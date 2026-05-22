Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PT DSI Diisi Orang Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Biar Tidak Monopoli Seenak Jidat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |19:48 WIB
PT DSI Diisi Orang Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Biar Tidak Monopoli Seenak Jidat
Menkeu Purbaya membeberkan bahwa sejumlah orang dari kementerian/lembaga akan masuk ke struktur organisasi PT Danantara Sumber Daya Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa sejumlah orang dari kementerian/lembaga (K/L) akan masuk ke struktur organisasi badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap BUMN baru khusus ekspor tersebut. Dengan begitu, badan baru tersebut diharapkan bekerja secara transparan dan tidak memonopoli pasar ekspor Indonesia.

“Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan di BUMN ini, katanya kita mesti taruh orang di sana, termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari kementerian lain juga, supaya tidak jadi monopoli yang seenak jidat,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, dengan ditempatkannya sejumlah orang K/L di badan tersebut, pengawasan terhadap DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga atau badan yang sudah beroperasi selama ini.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia tidak akan menjadi monopoli yang mengganggu pasar,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan aturan baru terkait tata kelola ekspor hasil sumber daya alam (SDA). Regulasi tersebut dikemas dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/5/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220165//purbaya-PeOo_large.jpg
Nasib Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Akan Ditentukan Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220150//airlangga_purbaya-giIk_large.jpg
Airlangga Bantah Isu Penundaan Ekspor Komoditas Lewat PT DSI, Tetap Jalan 1 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220145//kementerian_bumn-ISmz_large.jpg
PT DSI Resmi Berstatus BUMN Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220120//rosan-qAek_large.jpg
Luke Thomas Mahony Jadi Dirut Danantara Sumber Daya Indonesia, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220078//purbaya-oqh3_large.jpg
Video Purbaya Cari 200 Orang untuk Bantuan Idul Adha, Hoaks Deepfake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220088//purbaya-2nar_large.jpg
Purbaya Ungkap Kepercayaan Investor Dunia ke Indonesia Masih Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement