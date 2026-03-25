Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong demi Hemat Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setuju dengan pemotongan gaji pejabat setingkat menteri dan wakil menteri demi penghematan anggaran. Langkah ini merupakan bagian dari skema efisiensi anggaran pemerintah guna memitigasi dampak ekonomi akibat konflik yang memanas di Timur Tengah.

Hal tersebut dikatakan Purbaya di Istana Kepresidenan setelah menindaklanjuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai penghematan belanja negara tahun ini.

"Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean, kalau itu bagus," kata Purbaya pada awak media di Istana Kepresidenan.

Purbaya menegaskan telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyisir kembali alokasi belanja mereka. Fokus utamanya adalah menunda program yang tidak mendesak dan memprioritaskan kebijakan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.