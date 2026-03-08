Menko Airlangga: Lonjakan Nasabah Bullion Bank Bukti Daya Tarik Emas di Tengah Gejolak Ekonomi Global

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bangga melihat perkembangan nasabah Bullion Bank yang naik signifikan. Hal ini menunjukkan antusias masyarakat terhadap investasi emas terus meningkat, seiring dengan ketidakpastian ekonomi global.

"Tentu kita ingat pada tanggal 26 Februari 2025, Bapak Presiden meresmikan kegiatan usaha Bullion Bank atau Bank Emas Indonesia. Namun, waktu itu tantangan kita membuat roadmap-nya dulu atau jalan dulu," kata Menko Airlangga di Jakarta dikutip, Minggu (8/3/2026).

Ketika Bulion Bank pertama kali diluncurkan, jumlah nasabah tercatat sekitar 3,2 juta. Kini, hanya dalam waktu setahun angkanya meningkat menjadi 5,7 juta nasabah.

"Maka itu meningkat dengan cepat. Dan jumlah yang digadaikan di Pegadaian, nilai emasnya meningkat menjadi 144,7 ton dari 94 ton. Mereka yang sudah memanfaatkan itu menjadi pinjaman, itu juga naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp102 triliun," tuturnya.

‎Dia menambahkan emas merupakan instrumen investasi safe haven yang banyak diminati masyarakat untuk menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi, termasuk dinamika geopolitik global. Dengan berkembangnya literasi, sambungnya, masyarakat semakin paham tentang investasi, khususnya emas.