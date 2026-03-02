Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Kenang Sosok Try Sutrisno Pemimpin saat Masa Kritis Indonesia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |10:54 WIB
Menko Airlangga Kenang Sosok Try Sutrisno Pemimpin saat Masa Kritis Indonesia
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melayat ke rumah duka Mantan Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (2/3/2026). Dalam kesempatan ini, Airlangga turut berbelasungkawa atas pulangnya tokoh bangsa yang dinilai memimpin di masa kritis Indonesia.

Airlangga mengatakan, almarhum Try Sutrisno memimpin pada tahun 1993-1998 di masa kritis Indonesia. Ia mengenang sosok kepemimpinan Try Sutrisno yang kala itu menyoroti soal kebangsaan, masalah pembangunan, hingga dwifungsi ABRI.

"Turut berduka cita atas meninggalnya tokoh bangsa, Bapak Try Sutrisno. Beliau pada saat menjadi wakil presiden pada periode yang critical di Indonesia itu periode 1993-1998. Dan pada saat menjabat tentu masalah kebangsaan menjadi perhatian beliau, juga masalah pembangunan, dan juga dwifungsi ABRI pada waktu itu," ujar Airlangga. 

Airlangga juga mengatakan, setelah selesai menjabar pun, almarhum aktif sebagai tokoh bangsa dan berfokus pada kesatuan bangsa dan hal terkait konstitusi. Sehingga almarhum disebut sering memberikan nasehat terkait masalah konstitusi dan persatuan kesatuan bangsa.

Airlangga menyebut sosok almarhum sebagai sosok yang dikenal tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan. 

"Pada prinsipnya, kami kehilangan seorang tokoh bangsa yang sangat tenang dalam menghadapi berbagai persoalan," pungkasnya.

Sebagai informasi, jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Indonesia, Try Sutrisno tiba rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204454/ekonomi_ri-TOIM_large.jpg
Respons Pemerintah soal Peringatan Lembaga Rating Global: Stabilitas Jangka Pendek, Tantangan Kredibilitas Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204229/menko_airlangga-6uSd_large.jpg
Tarif Dagang Indonesia-AS Turun Jadi 15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204207/menko_airlangga-2Tpd_large.jpeg
20 Ribu Peserta Bisa Ikut Pelatihan Vokasi Secara Gratis, Ini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204203/menko_airlangga-DLzw_large.png
Pemerintah Siapkan UU Ketenagakerjaan Baru Usai Kesepakatan Tarif AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204176/menko_airlangga-e4nq_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Tarif Dagang Indonesia-AS Turun Jadi 15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202550/ojk-fZOi_large.jpg
Sektor Keuangan RI Tumbuh 7,92 Persen, Ekonomi Ikut Meningkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement