Menko Airlangga Kenang Sosok Try Sutrisno Pemimpin saat Masa Kritis Indonesia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melayat ke rumah duka Mantan Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (2/3/2026). Dalam kesempatan ini, Airlangga turut berbelasungkawa atas pulangnya tokoh bangsa yang dinilai memimpin di masa kritis Indonesia.

Airlangga mengatakan, almarhum Try Sutrisno memimpin pada tahun 1993-1998 di masa kritis Indonesia. Ia mengenang sosok kepemimpinan Try Sutrisno yang kala itu menyoroti soal kebangsaan, masalah pembangunan, hingga dwifungsi ABRI.

"Turut berduka cita atas meninggalnya tokoh bangsa, Bapak Try Sutrisno. Beliau pada saat menjadi wakil presiden pada periode yang critical di Indonesia itu periode 1993-1998. Dan pada saat menjabat tentu masalah kebangsaan menjadi perhatian beliau, juga masalah pembangunan, dan juga dwifungsi ABRI pada waktu itu," ujar Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, setelah selesai menjabar pun, almarhum aktif sebagai tokoh bangsa dan berfokus pada kesatuan bangsa dan hal terkait konstitusi. Sehingga almarhum disebut sering memberikan nasehat terkait masalah konstitusi dan persatuan kesatuan bangsa.

Airlangga menyebut sosok almarhum sebagai sosok yang dikenal tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan.

"Pada prinsipnya, kami kehilangan seorang tokoh bangsa yang sangat tenang dalam menghadapi berbagai persoalan," pungkasnya.

Sebagai informasi, jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Indonesia, Try Sutrisno tiba rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).