Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Dagang Indonesia-AS Turun Jadi 15 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |06:17 WIB
Tarif Dagang Indonesia-AS Turun Jadi 15 Persen
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tarif atas ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada saat ini menjadi 15 Persen. Penyesuaian tarif yang diungkap Airlangga ini tercatat mengalami penurunan dari kesepakatan dagang bilateral AS-Indonesia sebesar 19 persen, yang sebelumnya dipatok Pemerintahan Donald Trump sebesar 32 persen.

Airlangga menitikberatkan soal nilai tarif dagang Indonesia ke AS ini mengikuti tarif teranyar, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal, yang kemudian diikuti penyesuaian kebijakan oleh Trump secara global.

“Tarif global kan 15 persen, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15 persen,” kata Airlangga di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kendati begitu, Airlangga memastikan sederet perjanjian antara Indonesia dan AS dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap berjalan. Adapun kepastian pemberlakuan perjanjian bilateral ini bakal absah setelah 90 hari dari tanggal penandatanganan, dan diikuti ratifikasi.

Tarif yang dimaksud Airlangga adalah pembebasan bea ekspor produk Indonesia ke AS senilai 0 persen untuk komoditas tertentu. Sedangkan, tarif impor barang AS ke Indonesia disebut masih belum ada perubahan.  

"Kalau bea masuk 0 persen untuk sektor yang 1.800 lebih itu salah satu andalan kami. Jadi, diharapkan marketnya bisa ekspansi," tutur Airlangga.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kerja sama ekonomi bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington pada Kamis (19/2/2026). Dalam perjanjian ini, AS membebaskan pengenaan tarif pada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia. Mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204207/menko_airlangga-2Tpd_large.jpeg
20 Ribu Peserta Bisa Ikut Pelatihan Vokasi Secara Gratis, Ini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204203/menko_airlangga-DLzw_large.png
Pemerintah Siapkan UU Ketenagakerjaan Baru Usai Kesepakatan Tarif AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204176/menko_airlangga-e4nq_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Tarif Dagang Indonesia-AS Turun Jadi 15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202550/ojk-fZOi_large.jpg
Sektor Keuangan RI Tumbuh 7,92 Persen, Ekonomi Ikut Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201457/menko_airlangga-cEJR_large.jpg
Menko Airlangga Proyeksi Ekonomi Capai 8 Persen di 2028 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201439/presiden_prabowo-SBsp_large.png
Bangga Kondisi Ekonomi RI, Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Mulai Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement