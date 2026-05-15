Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aset Naik ke Rp8 Triliun, Bisnis Asuransi Syariah Tumbuh 31%

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |09:41 WIB
Aset Naik ke Rp8 Triliun, Bisnis Asuransi Syariah Tumbuh 31%
Total aset industri asuransi jiwa syariah meningkat 20% menjadi Rp8 triliun sepanjang 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Total aset industri asuransi jiwa syariah meningkat 20% menjadi Rp8 triliun sepanjang 2025. Pada periode yang sama, bisnis baru juga tumbuh 31% menjadi sekitar Rp1 triliun dengan kontribusi bruto mencapai Rp4,2 triliun dan pangsa pasar sekitar 22%.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan yang solid di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan berbasis syariah.

“Pertumbuhan double-digit pada kinerja keuangan sepanjang 2025 mencerminkan kepercayaan keluarga Indonesia kepada Prudential Syariah,” ujar Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin, Jumat (14/5/2026). 

Dari sisi pengelolaan keuangan, aset investasi perusahaan juga meningkat 17% menjadi Rp6 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh pengelolaan portofolio dan dana peserta yang dinilai semakin disiplin dan terarah.

Perusahaan juga mencatat tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) yang jauh di atas ketentuan regulator, yakni RBC Dana Perusahaan sebesar 1.496% dan RBC Dana Tabarru’ sebesar 209%, yang menunjukkan kapasitas keuangan yang kuat dalam memenuhi kewajiban kepada peserta.

Selain itu, perusahaan membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun sepanjang 2025 atau setara sekitar Rp6 miliar per hari kepada peserta dan keluarga yang terdampak risiko.

“Seluruh capaian ini menunjukkan pengelolaan bisnis yang prudent dan berkelanjutan dalam menjaga perlindungan peserta,” kata Iskandar.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212564//mnc_life-l5gr_large.jpg
Grand Opening Ocean Dental Bogor, MNC Life Hadirkan Nilai Tambah Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205099//asuransi-iTwA_large.png
Literasi Minim, Banyak Pemudik Tak Paham Pentingnya Asuransi Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/25/3203144//jalan_jalan-fhyE_large.jpg
Jalan-Jalan Aman, Pentingnya Pelindungan Wisatawan dari Biro Perjalanan Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199433//saham-ImzV_large.jpg
OJK Dorong Penempatan Dana Pensiun dan Asuransi ke Saham Berkapitalisasi di Atas Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191433//asuransi-VvC4_large.png
Pendapatan Naik 10,9%, Laba Asuransi Jasindo Tembus Rp133 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189958//nelayan-oVpI_large.jpg
Nelayan hingga Industri Kelautan Dapat Perlindungan Kapal dan Bencana Alam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement