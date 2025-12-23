Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendapatan Naik 10,9%, Laba Asuransi Jasindo Tembus Rp133 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |14:05 WIB
Pendapatan Naik 10,9%, Laba Asuransi Jasindo Tembus Rp133 Miliar
Pertumbuhan laba bersih Jasindo sebesar 246,93% menjadi Rp133,21 miliar hingga Oktober 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asuransi Jasindo mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp3,27 triliun atau tumbuh 10,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut di atas prediksi industri asuransi umum, yakni di rerata 8%.

Hasil underwriting mencapai Rp317,28 miliar atau meningkat 19,52% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, sehingga pencapaian tersebut mendorong pertumbuhan laba bersih sebesar 246,93% menjadi Rp133,21 miliar hingga Oktober 2025.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, menjelaskan kinerja positif perusahaan hingga Oktober 2025 tidak terlepas dari konsistensi manajemen dalam menjalankan agenda reformasi internal secara disiplin dan berkesinambungan.

“Kami meyakini bahwa kinerja keuangan dan operasional yang solid merupakan refleksi dari tata kelola perusahaan yang semakin matang. Transformasi yang kami jalankan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada penguatan sistem, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berintegritas,” ujar Brellian, Selasa (21/12/2025).

Penguatan tata kelola tersebut berdampak langsung pada pertumbuhan kinerja perusahaan, termasuk pendapatan premi. Melalui penerapan prudent underwriting dan disiplin manajemen risiko, Asuransi Jasindo menjadi lebih selektif dalam mengelola portofolio bisnis dan fokus pada segmen dengan risiko yang terukur. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan premi yang tidak hanya meningkat dari sisi nilai, tetapi juga lebih sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan para mitra dan pemegang polis.

Menurut Brellian, perjalanan kinerja Asuransi Jasindo hingga mencapai fase ini merupakan proses panjang yang dilalui melalui berbagai tahapan. Tahun 2022 menjadi tonggak penting bagi Asuransi Jasindo untuk memulai rangkaian inisiatif strategis perusahaan dalam rangka pembenahan serta menciptakan bisnis asuransi yang berkelanjutan. Dari fase tersebut, Asuransi Jasindo kemudian memasuki tahap penyehatan dengan fokus pada penataan portofolio, penguatan manajemen risiko, serta perbaikan proses bisnis secara menyeluruh.

Brellian pun melanjutkan, memasuki fase pemulihan, berbagai langkah transformasi mulai menunjukkan dampak positif. Kinerja perusahaan menjadi lebih terkendali, disiplin operasional meningkat, dan prinsip kehati-hatian semakin terinternalisasi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Fase ini menjadi landasan penting bagi Asuransi Jasindo untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni fase kebangkitan.

Saat ini, jelasnya, Asuransi Jasindo berada pada momentum bangkit dengan kinerja yang mencerminkan pertumbuhan portofolio yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memperkuat optimisme perusahaan dalam memasuki periode pertumbuhan berikutnya dengan fondasi yang lebih kuat dan arah strategis yang semakin jelas.

 

