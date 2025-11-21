Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Asuransi Lirik Potensi Besar Bisnis Otomotif dari Modifikasi hingga Event

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |21:20 WIB
Industri Asuransi Lirik Potensi Besar Bisnis Otomotif dari Modifikasi hingga Event
Industri asuransi melirik potensi besar bisnis otomotif nasional, tidak hanya dari kendaraan biasa, tetapi juga dari segmen modifikasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Industri asuransi melirik potensi besar bisnis otomotif nasional, tidak hanya dari kendaraan biasa, tetapi juga dari segmen modifikasi, event, merchandise, hingga UMKM pendukung. Kesempatan ini muncul seiring kebutuhan perlindungan yang meningkat di kalangan komunitas otomotif, termasuk lebih dari 82 ribu anggota Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang kini mendapatkan akses asuransi kendaraan lebih komprehensif dan mudah diakses di seluruh Indonesia.

Direktur Operasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hakim Putratama, menjelaskan potensi IMI sangat sejalan dengan jangkauan BRI yang tersebar dari kota hingga desa. Menurutnya, banyak anggota IMI merupakan nasabah BRI dan berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Dia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi industri otomotif, termasuk modifikasi, event, merchandise, hingga UMKM pendukung.

“Jangkauan IMI itu besarnya sama seperti jaringan BRI. Banyak anggota IMI yang berasal dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, dan sebagian besar memiliki rekening BRI. Jadi rasanya sudah pas jika BRI bekerja sama dengan IMI. Sebagai contoh, data tahun sebelumnya di Jawa Barat saja, perputaran industri modifikasi mencapai Rp1,5 triliun. Ini menunjukkan potensi besar yang bisa digarap bersama. BRI sebagai induk usaha siap mendukung IMI, dan BRINS akan menjadi garda terdepan dalam proteksi,” ujar Hakim, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Direktur Utama BRI Insurance, R. Budi Legowo, menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan anggota IMI. Salah satunya adalah asuransi khusus untuk mobil klasik dan kendaraan premium, dua segmen yang selama ini belum banyak mendapat layanan proteksi yang memadai dari industri asuransi.

“Salah satu inovasi terbaru kami adalah produk asuransi khusus untuk mobil klasik dan premium. Selain itu, anggota IMI akan mendapatkan manfaat tambahan berupa layanan emergency road assistance seperti towing, jump start aki, hingga layanan darurat lainnya,” jelas Budi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182231//mobil-Kjuw_large.jpg
Perang Harga dan Over Produksi, Industri Otomotif China Terjebak Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177676//mnc_life-gEIX_large.jpg
MNC Life Tegaskan Asuransi Bukan Hanya Produk Finansial, tapi Perencanaan Masa Depan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177675//hari_asuransi-JNkh_large.jpg
Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/15/3174300//ketua_umum_gaikindo_putu_juli_ardika-FewN_large.jpeg
Gaikindo Tetap Optimis Penjualan Mobil di Indonesia Tembus 850 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173825//chery_j6_by_cellos_zxz-m219_large.jpg
Pameran Modifikasi IMX 2025 Siapkan 2 Giveaway, Chery J6 dan Daihatsu Ayla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/320/3168256//masyarakat-BGcf_large.jpg
5 Fakta Kelas Menengah Kembali Gunakan BPJS Kesehatan, Sinyal Daya Beli Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement