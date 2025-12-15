Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nelayan hingga Industri Kelautan Dapat Perlindungan Kapal dan Bencana Alam

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |13:05 WIB
Nelayan hingga Industri Kelautan Dapat Perlindungan Kapal dan Bencana Alam
Risiko nelayan hingga pengusaha pengolahan ikan, seperti kerusakan kapal atau bencana alam. (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - UMKM sektor kelautan Indonesia menghadapi berbagai risiko, mulai dari nelayan hingga pengusaha pengolahan ikan, seperti kerusakan kapal atau bencana alam, yang mengancam kelangsungan usaha mereka.

Oleh karena itu, UMKM di sektor ini membutuhkan perlindungan sebagai solusi agar para pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Untuk itu, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Satya Trinadi Komira Perkasa terkait pemanfaatan produk Asuransi Umum, Asuransi Mikro Usahaku, dan Asuransi Mikro Bahari untuk meningkatkan pelindungan bagi pelaku usaha di sektor kelautan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, dan Direktur Utama PT Satya Trinadi Komira Perkasa, Emil Arifin, serta disaksikan oleh Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (KemenUMKM RI), Harun A.S.

Melalui kolaborasi ini, Askrindo memperluas jangkauan pelindungan bagi jaringan usaha Komira, yang mencakup sekitar 500 kapal nelayan serta ribuan pelaku usaha pemindang ikan di 20 titik wilayah Indonesia.

"Ini merupakan langkah strategis dalam memperluas pelindungan bagi UMKM di sektor maritim. Kami hadirkan solusi pelindungan dari hulu hingga hilir dengan biaya yang terjangkau dan relevan untuk mendukung keberlangsungan usaha para nelayan dan pengusaha pemindang ikan," ujar Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, Senin (15/12/2025).

Askrindo ingin para pelaku usaha tak lagi khawatir jika risiko datang menghampiri, sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat tetap berjalan lancar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/622/3188787//motionlife-4ONb_large.jpg
Siapkan 2026 Lebih Aman Bersama MNC Life: Nikmati Diskon 10% Asuransi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186658//grafik-w768_large.jpg
Emiten Asuransi (TUGU) Siapkan 8 Strategi Hadapi Dinamika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186268//budidaya-XZKn_large.png
Apa Itu Tilapia? Komoditas Budidaya yang Dilirik Pasar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185090//otomotif-H5qy_large.jpg
Industri Asuransi Lirik Potensi Besar Bisnis Otomotif dari Modifikasi hingga Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181842//nelayan-pIhR_large.jpg
Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177676//mnc_life-gEIX_large.jpg
MNC Life Tegaskan Asuransi Bukan Hanya Produk Finansial, tapi Perencanaan Masa Depan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement