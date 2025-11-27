Apa Itu Tilapia? Komoditas Budidaya yang Dilirik Pasar Dunia

JAKARTA – Tilapia, ikan air tawar yang kaya protein kini menjadi primadona dalam perikanan budidaya Indonesia. Selain menjadi sumber gizi bagi masyarakat lokal, komoditas ini semakin dilirik pasar global, menjadikannya salah satu andalan ekspor nasional sekaligus strategi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi biru Indonesia.

Tilapia menjadi sorotan karena kandungan proteinnya yang tinggi, rendah lemak, serta kaya vitamin dan mineral, sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, dewasa, hingga lansia. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berkualitas untuk memperkuat ketahanan pangan dan menyiapkan Generasi Emas 2045.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini menjelaskan bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk dunia, kebutuhan protein hewani juga semakin tinggi. Ikan diakui sebagai sumber gizi terbaik, terutama untuk pertumbuhan anak dan peningkatan kualitas kesehatan.

“Tilapia merupakan salah satu komoditas budidaya perikanan air tawar yang bernilai gizi tinggi, dengan kandungan protein sekitar 25 gram per 100 gram daging, omega-3, serta vitamin penting lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan jantung, otak, dan fungsi tubuh secara keseluruhan,” jelas Ishartini, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan bahwa penyediaan sumber protein ikan hasil budidaya perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang ramah lingkungan.

“Mari bersama-sama mengubah budaya makan ikan dan meningkatkan persepsi positif terhadap konsumsi ikan melalui edukasi, diversifikasi olahan, dan kampanye akses ikan segar dan berkualitas,” ujarnya.