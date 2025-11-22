Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-China Sepakat Lindungi Ekosistem Laut Teluk Balikpapan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |17:51 WIB
RI-China Sepakat Lindungi Ekosistem Laut Teluk Balikpapan
RI-China Sepakat Lindungi Ekosistem Laut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerja sama internasional dalam penyusunan rencana tata ruang laut. 

Penguatan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui training workshop Joint Marine Spatial Planning (MSP) Teluk Balikpapan bersama FISO Xiamen University, yang berlangsung belum lama ini di Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok. 

Direktur Perencanaan Ruang Perairan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Abdi Tunggal Priyanto, menjelaskan penyusunan joint MSP bersama Xiamen University bertujuan untuk mewujudkan Teluk Balikpapan yang tangguh, terkendali, dan berkelanjutan dengan ekosistem yang tetap terjaga sejalan dengan pembangunan ekonomi yang produktif dan modern. 

“Kondisi alokasi ruang di Teluk Balikpapan saat ini mayoritas meliputi ekosistem mangrove, wilayah pemukiman nelayan, jalur lalu lintas kapal, dan habitat Pesut yang mulai punah. Apabila pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan maka dapat menimbulkan konflik tata ruang dan dampak sosial, serta isu lingkungan,” jelas Abdi dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Oleh karena itu, penyusunan Joint MSP bersama Universitas Xiamen diharapkan jadi masukan teknis dalam revisi Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 dan integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 

Dalam menghadapi tantangan seperti degradasi ekosistem, penangkapan ikan berlebih, dan konflik pemanfaatan ruang, KKP menempatkan perencanaan tata ruang laut sebagai fondasi utama, dengan lima pilar kunci meliputi keberlanjutan lingkungan, produktivitas ekonomi, inklusivitas sosial, penguatan berbasis sains, serta ketahanan iklim. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104136/laut-qUry_large.jpg
Pagar Laut 30,1 Km Diklaim Jadi Tambahan Nelayan Panen Kerang Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/320/2860237/cerita-soal-laut-indonesia-kepala-bappenas-banyak-yang-terjebak-zswTqlHu00.jpg
Cerita soal Laut Indonesia, Kepala Bappenas: Banyak yang Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/15/320/2486863/cegah-ilegal-fishing-kkp-tingkatkan-pengawasan-laut-ri-HCtqWOBsFk.jpg
Cegah Illegal Fishing, KKP Tingkatkan Pengawasan Laut RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/17/278/2056887/lautan-luas-bagikan-dividen-rp40-saham-qXJdWbYwPb.jpg
Lautan Luas Bagikan Dividen Rp40/Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/27/470/1878785/kemenko-maritim-akan-sampaikan-penurunan-muka-tanah-ke-presiden-t6yPoQ6zYU.jpg
Kemenko Maritim akan Sampaikan Penurunan Muka Tanah ke Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/16/278/1717544/lautan-luas-tawarkan-obligasi-rp200-miliar-kupon-10-5-U5nm7NpRll.jpg
Lautan Luas Tawarkan Obligasi Rp200 Miliar, Kupon 10,5%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement