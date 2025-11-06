Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |17:29 WIB
Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo
Progres pembangunan Kampung Nelayan telah mencapai 20–30%. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, hari ini. Dirinya mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas progres pembangunan Kampung Nelayan.

Saat ini, progres pembangunan Kampung Nelayan telah mencapai 20–30%. Ia optimistis proyek tersebut bisa rampung 65% pada akhir 2025.

“Iya, (bahas) Kampung Nelayan. Sekarang sudah 20–30 persen lah kurang lebih. Akhir tahun ini 65, mudah-mudahan bisa selesai,” kata Trenggono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Trenggono menjelaskan, Presiden Prabowo turut memberikan arahan untuk membangun pusat budidaya perikanan di ratusan wilayah Indonesia.

“Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” ujar dia.

 

