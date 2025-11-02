Advertisement
HOT ISSUE

KKP Bekali SPPG Cara Olah Ikan untuk MBG

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |13:09 WIB
KKP Bekali SPPG Cara Olah Ikan untuk MBG
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Okezone.com/KKP)
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan cara penanganan dan pengolahan ikan, untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komoditas yang diolah meliputi ikan patin, kembung, dan udang. Melalui kegiatan ini, KKP memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu.

“Melalui bimtek ini, kami ingin para pengelola SPPG memahami standar mutu bahan baku, mampu menerapkan teknik pengolahan produk yang mudah, higienis, menarik dan ramah gizi, serta aman untuk dikonsumsi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Nikendarti H. Gandini, turut memberikan pembekalan mengenai sistem pembinaan gizi sekolah serta penerapan prinsip keamanan pangan di lingkungan pendidikan. Dia menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian penting dari upaya nasional mengatasi persoalan gizi anak sekolah.

 

1 2
