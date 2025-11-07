Tugu Insurance Pertahankan Kinerja Solid di Tengah Dinamika Industri Asuransi

Tugu Insurance pertahankan kinerja solid di tengah dinamika industri asuransi yang terus berubah. (Foto: dok Tugu Insurance)

JAKARTA - Di tengah dinamika industri asuransi yang terus berubah dan menuntut adaptasi cepat, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) tetap menunjukkan kinerja yang stabil dan solid. Bahkan Tugu Insurance optimistis dapat memperoleh pertumbuhan kinerja positif hingga akhir tahun 2025 ini.

Terbukti Tugu Insurance hingga akhir kuartal III-2025 telah memperoleh laba bersih sebesar Rp594,82 miliar. Pencapaian ini setara dengan sekitar 85 persen dari total laba bersih tahun buku 2024 yang tercatat Rp700 miliar.

Di bawah nahkoda Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana, Perseroan mencatatkan ekuitas sebesar Rp10,93 triliun, Hal ini pun menunjukkan struktur permodalan yang tebal dan konservatif.

Rasio kecukupan modal berbasis risiko (Risk Based Capital/RBC) mencapai 361 persen per September 2025, jauh di atas ketentuan minimum 120 persen yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak awal masa kepemimpinannya, sejumlah langkah strategis dilakukan untuk terus mendorong kinerja Tugu Insurance, diantaranya dengan menekankan pentingnya penguatan fundamental bisnis sebagai fondasi utama menghadapi tantangan industri. Perusahaan akan terus berfokus pada strategi jangka panjang yang menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan tata kelola yang sehat dan manajemen risiko yang kuat.

“Stabilitas bukan berarti berhenti berkembang. Bagi kami, stabilitas berarti kemampuan untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan memperkuat tata kelola Perusahaan dan manajemen risiko yang tepat. Kami optimistis bahwa Tugu Insurance masih dapat terus meningkatkan kinerjanya hingga akhir 2025," ucapnya.