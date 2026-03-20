HOME FINANCE

Mudik Gratis BUMN 2026: PLN Berangkatkan 12.500 Pemudik, Tekan Emisi

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |21:50 WIB
Mudik Gratis BUMN 2026: PLN Berangkatkan 12.500 Pemudik, Tekan Emisi
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat menyapa para peserta Mudik Gratis BUMN 2026 di kawasan GBK, Selasa (17/3/2026). (Foto: dok PLN)
JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) resmi melepas 116.688 peserta Program Mudik Gratis Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2026 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Turut berkolaborasi, PT PLN (Persero) sukses memberangkatkan sebanyak 12.500 pemudik dengan upaya penurunan emisi dan carbon offset sehingga program ini mencapai nol emisi atau net zero emissions.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan mudik gratis merupakan salah satu ikhtiar bersama dari pemerintah.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BUMN yang telah melaksanakan mudik gratis, karena ini tentu akan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka,” ujarnya.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud nyata komitmen BUMN untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pada momentum penting seperti Idulfitri. Melalui program ini, negara melalui BUMN turut membantu masyarakat dalam mewujudkan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman.

