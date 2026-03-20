Apel Kelistrikan Nasional, Dirut PLN: 72.053 Personel Jaga Keandalan Listrik saat Idulfitri 1447 H

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (dua dari kiri) memimpin Apel Siaga Kelistrikan Nasional di Kantor PLN UIP2B, Depok, Jawa Barat pada Kamis (19/3). (Foto: dok PLN)

JAKARTA – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan sebanyak 72.053 personel PLN terus siaga menjaga keandalan pasokan listrik secara nasional menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H. Hal ini disampaikannya dalam Apel Kelistrikan Nasional yang diikuti segenap personel siaga PLN Group di Tanah Air.

Apel tersebut digelar secara hybrid di Kantor PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat pada Kamis (19/3).

Dalam apel tersebut, Darmawan memaparkan bahwa kondisi sistem kelistrikan nasional saat ini berada dalam status aman dan terkendali untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H.

“Sistem kelistrikan Alhamdulillah berjalan dengan aman, dalam kondisi prima. Beban puncak diperkirakan sekitar 35 GW (gigawatt) dengan daya mampu pasok lebih dari 51 GW, sehingga kondisi sistem sangat aman. Ketersediaan energi primer, baik batu bara, BBM, maupun gas juga dalam kondisi terjaga,” ujarnya.

Dengan kapasitas tersebut, sistem kelistrikan nasional memiliki cadangan daya yang memadai untuk menjaga keandalan sistem selama periode Idulfitri.