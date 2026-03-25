5 Investasi Terbaik untuk Pemula yang Berpotensi Menguntungkan

JAKARTA - Mencari rekomendasi investasi terbaik adalah langkah awal yang penting sebelum mulai mengembangkan aset dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Di tengah banyaknya pilihan instrumen setiap jenis investasi memiliki potensi keuntungan dan risiko yang berbeda.

Yuk, bahas 5 investasi terbaik yang layak dipertimbangkan, lengkap dengan kelebihan dan alasan mengapa instrumen tersebut populer di kalangan investor pemula maupun berpengalaman.

1. Reksadana

Reksadana merupakan salah satu investasi terbaik bagi pemula maupun investor berpengalaman yang menginginkan kemudahan. Dana dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi profesional ke berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Hal ini memberikan diversifikasi otomatis sehingga risiko lebih tersebar tanpa perlu memantau pasar setiap hari.

Jenis reksadana pasar uang cocok untuk tujuan jangka pendek atau dana darurat karena risikonya rendah dan likuiditas tinggi. Sementara reksadana saham atau campuran menawarkan potensi return lebih tinggi untuk jangka menengah hingga panjang.

Di Indonesia, Anda bisa memulai dengan nominal kecil melalui berbagai aplikasi terpercaya. Keunggulannya terletak pada biaya relatif rendah dan pengelolaan ahli, membuatnya ideal untuk membangun portofolio secara bertahap.

2. ETF

Exchange Traded Fund atau ETF adalah kumpulan aset yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa, sehingga bisa dibeli atau dijual kapan saja selama jam perdagangan. Satu unit ETF bisa mewakili ratusan aset serta likuiditas yang baik. ETF biasanya mengikuti indeks tertentu secara pasif, seperti indeks saham besar atau sektor spesifik, sehingga biayanya rendah dan transparansinya tinggi.