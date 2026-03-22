HOME FINANCE

Berbagi Berkah Ramadan, Driver ShopeeFood Kompak Masak untuk Anak-anak Panti Asuhan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |08:59 WIB
Berbagi Berkah Ramadan, Driver ShopeeFood Kompak Masak untuk Anak-anak Panti Asuhan
Mitra Pengemudi mempersiapkan dan berbagi makanan serta takjil di panti asuhan. (Foto: dok Istimewa)
JAKARTA – Momen bulan suci Ramadan identik dengan momen berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam semangat tersebut, ShopeeFood kembali hadir dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui payung program ‘Raih Berkah Ramadan’, berbagai rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Dalam kegiatan ini, ShopeeFood menggandeng kreator konten Achmad Rifyannur (@ahmadrifyannur) atau yang akrab disapa Arif, untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan melalui kegiatan memasak dan berbagi makanan bersama Mitra Pengemudi.

Rangkaian kegiatan Raih Berkah Ramadan diawali dengan proses memasak bersama yang dilakukan sejumlah Mitra Pengemudi ShopeeFood sebelum mengunjungi Panti Yauma Pondok Gede Asrama Yatim dan Dhuafa. Di sini, para Mitra Pengemudi bergotong royong menyiapkan berbagai hidangan berbuka yang akan dibagikan kepada puluhan anak-anak panti asuhan.

Salah satu Mitra Pengemudi yang terlibat dalam kegiatan ini, Euis Yeyet, mengungkapkan bahwa kegiatan berbagi bersama seperti ini menjadi pengalaman yang sangat berarti baginya.

“Saya senang bisa terlibat langsung dan kompak bersama teman-teman driver untuk membantu sesama. Saya berharap kegiatan baik seperti ini bisa terus berlanjut di Ramadan berikutnya,” ujarnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/11/3208099//direktur_utama_pln_darmawan_prasodjo_saat_menyapa_para_peserta_mudik_gratis_bumn_2026-Q0qb_large.jpeg
Mudik Gratis BUMN 2026: PLN Berangkatkan 12.500 Pemudik, Tekan Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/11/3208097//cerita_nasabah_pnm_mekaar_yang_pulang_kampung_lewat_mudik_gratis_bersama_bumn-Wp9X_large.jpeg
Setelah Dua Tahun Menahan Rindu, Nasabah Mekaar Ini Bisa Mudik Nyaman Bareng PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/11/3208058//apel_kelistrikan_nasional-zSJ9_large.jpeg
Apel Kelistrikan Nasional, Dirut PLN: 72.053 Personel Jaga Keandalan Listrik saat Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/1/3208053//astra_tol_cipali_edukasi_buang_sampah-T7on_large.jpg
Wujudkan Mudik Ramah Lingkungan, Astra Tol Cipali Edukasi Pemilahan Sampah di Rest Area
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/11/3207925//bandara_soekarno_hatta-uxra_large.jpeg
Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Jadi Bandara Terbaik Dunia 2026, Peringkat Meningkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/11/3207921//sprite_resmi_memperkenalkan_dimudikin_dan_kidum_sprite-j0fu_large.jpg
SPRITE Bikin Gebrakan di Bulan Ramadan, Kasih Kesegaran untuk Pemilik Warung yang Akan Mudik
