Berbagi Berkah Ramadan, Driver ShopeeFood Kompak Masak untuk Anak-anak Panti Asuhan

JAKARTA – Momen bulan suci Ramadan identik dengan momen berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam semangat tersebut, ShopeeFood kembali hadir dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui payung program ‘Raih Berkah Ramadan’, berbagai rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Dalam kegiatan ini, ShopeeFood menggandeng kreator konten Achmad Rifyannur (@ahmadrifyannur) atau yang akrab disapa Arif, untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan melalui kegiatan memasak dan berbagi makanan bersama Mitra Pengemudi.

Rangkaian kegiatan Raih Berkah Ramadan diawali dengan proses memasak bersama yang dilakukan sejumlah Mitra Pengemudi ShopeeFood sebelum mengunjungi Panti Yauma Pondok Gede Asrama Yatim dan Dhuafa. Di sini, para Mitra Pengemudi bergotong royong menyiapkan berbagai hidangan berbuka yang akan dibagikan kepada puluhan anak-anak panti asuhan.

Salah satu Mitra Pengemudi yang terlibat dalam kegiatan ini, Euis Yeyet, mengungkapkan bahwa kegiatan berbagi bersama seperti ini menjadi pengalaman yang sangat berarti baginya.

“Saya senang bisa terlibat langsung dan kompak bersama teman-teman driver untuk membantu sesama. Saya berharap kegiatan baik seperti ini bisa terus berlanjut di Ramadan berikutnya,” ujarnya.