Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Dorong Penempatan Dana Pensiun dan Asuransi ke Saham Berkapitalisasi di Atas Rp5 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:39 WIB
OJK Dorong Penempatan Dana Pensiun dan Asuransi ke Saham Berkapitalisasi di Atas Rp5 Triliun
OJK mendorong peningkatan penempatan dana investasi dari lembaga dana pensiun dan asuransi ke pasar saham. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan penempatan dana investasi dari lembaga dana pensiun dan asuransi ke pasar saham, khususnya pada emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan kebijakan kenaikan minimum free float menjadi 15 persen akan menarik emiten yang sejak awal memiliki komitmen berbagi kepemilikan secara signifikan dengan investor publik.

"Kami memandang dan meyakini, justru kenaikan free float menjadi 15 persen ini akan mengundang partisipasi dari saham-saham yang memang sedari awal berniat berbagi kepemilikan dengan investor publik secara signifikan," ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, angka free float 15 persen merupakan level yang wajar untuk dilakukan penawaran saham ke publik. Namun demikian, OJK menyadari tantangan utama ke depan adalah kemampuan pasar dalam menyerap tambahan pasokan saham tersebut.

"Isunya tentu bagaimana kapasitas penyerapan pasar kita, apakah sanggup menyerap. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kami," kata Hasan.

Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan ketentuan yang membuka ruang lebih luas bagi lembaga pengelola dana besar seperti Taspen dan Asabri untuk meningkatkan alokasi investasi di saham hingga 15 persen.

Namun demikian, investasi tersebut diarahkan tidak masuk ke saham berkapitalisasi kecil. Pemerintah dan OJK menetapkan batasan minimum kapitalisasi pasar sebesar Rp5 triliun untuk saham yang dapat menjadi tujuan investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199406//bei-l9TZ_large.jpg
Reformasi Pasar Modal Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199404//ihsg-WRPn_large.jpg
OJK Perluas Klasifikasi Investor Jadi 27 Jenis, MSCI Lebih Mudah Pantau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199371//ihsg-dTIB_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.122
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199370//ihsg-JOsl_large.jpg
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Diminta Perbesar Porsi Saham di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199369//bei-WH40_large.jpg
OJK Berkantor di BEI hingga Negosiasi dengan MSCI Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199367//ojk-5WzD_large.jpg
OJK Tinjau Ulang Rencana IPO 2026 Usai Free Float Naik Jadi 15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement