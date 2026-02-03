Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Diminta Perbesar Porsi Saham di BEI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |16:22 WIB
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Diminta Perbesar Porsi Saham di BEI
Pemerintah mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memperbesar porsi penempatan dana di pasar saham domestik. (Foto :Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mendorong BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memperbesar porsi penempatan dana di pasar saham domestik. Langkah ini menjadi salah satu pilar utama dalam agenda percepatan reformasi pasar modal nasional guna memperkuat basis investor institusi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kenaikan batas atas investasi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kapitalisasi pasar modal Indonesia. Batas investasi bagi perusahaan dana pensiun dan asuransi yang sebelumnya berada di level 8%, kini didorong untuk meningkat hingga 20% pada tahun ini.

"Di mana itu dibuka dari 10% sejak tahun 2015, itu menjadi bisa sampai 20% untuk menaruh investasinya di pasar modal, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dan ini tentu yang saham yang fundamentalnya kuat, antara lain LQ45," ujar Airlangga di sela acara Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Airlangga menekankan bahwa meskipun limit investasi diperlonggar, pengelola dana tetap harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian (prudent) dengan menyasar saham-saham yang memiliki kinerja fundamental solid.

Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam aturan main investasi dana publik. Sejak tahun 2015, dana pensiun dan asuransi sebenarnya sudah diperbolehkan mengalokasikan hingga 10% dana mereka di instrumen saham.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199369//bei-WH40_large.jpg
OJK Berkantor di BEI hingga Negosiasi dengan MSCI Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199367//ojk-5WzD_large.jpg
OJK Tinjau Ulang Rencana IPO 2026 Usai Free Float Naik Jadi 15%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199358//menko_airlangga-kaDg_large.jpg
IHSG Berhasil Rebound ke Jalur Hijau, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199348//pjs_dirut_bei-rogS_large.jpeg
Sah! Jeffery Hendrik Resmi Jadi Pjs Dirut BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199316//ihsg_sesi_i-4s5w_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 8.047
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199156//luhut_soal_saham_gorengan-Lxr4_large.jpg
Luhut Sarankan Pakai AI Endus Saham Gorengan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement