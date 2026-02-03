Gentengnisasi, Indonesia Bebas Atap Seng dalam 3 Tahun

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan rencana menata atap rumah masyarakat dengan genteng sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur untuk kepentingan publik.

AHY mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Transmigrasi, yang disupervisi Kemenko Infrastruktur, akan menjalankan program ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat.

"Kami akan terus mendorong sejumlah kementerian terkait, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Kementerian Agraria," kata AHY saat ditemui di acara diskusi di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut AHY, semangat Presiden Prabowo soal ‘gentengnisasi’ pemukiman masyarakat bertujuan memastikan kualitas hidup yang lebih layak. Ia menekankan bahwa isu fasilitas tempat tinggal tidak hanya soal jumlah perumahan atau backlog, tetapi juga kondisi rumah yang sudah ada.

"Pak Presiden memang menekankan masyarakat harus hidup lebih layak. Ada cukup banyak program yang berpihak untuk membantu masyarakat prasejahtera agar memiliki rumah yang lebih baik," ujarnya.

"Contohnya penggunaan genteng, yang membuat rumah lebih sejuk, rapi, dan nyaman. Beliau menunjukkan gerakan Indonesia ASRI, yakni A-nya Aman, S-nya Sehat, R-nya Resik/Bersih dan Rapi, I-nya Indah. Jadi, aman, sehat, bersih, dan indah," imbuh AHY.