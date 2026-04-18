Perkuat Inovasi, MNC Life Raih Penghargaan di Ajang The Most Outstanding Women 2026

SOLO - MNC Life Assurance kembali menegaskan kiprahnya di industri asuransi nasional dengan meraih penghargaan dalam ajang The Most Outstanding Women 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank di Solo.

Penghargaan ini menjadi cerminan keberhasilan MNC Life dalam menjalankan strategi bisnis berbasis inovasi dan transformasi digital. Perusahaan dinilai mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan layanan asuransi yang lebih mudah diakses dan relevan dengan gaya hidup modern.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi fokus utama perusahaan dalam menghadapi dinamika industri.

“Transformasi digital kami dorong untuk memberikan kemudahan akses layanan asuransi kepada masyarakat. Dengan begitu, perlindungan bisa dijangkau lebih luas secara cepat dan efisien,” ujarnya.

Sebagai bagian dari MNC Kapital Indonesia, MNC Life juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas jangkauan layanan.