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MNC Life Tingkatkan Pemahaman Asuransi Lewat Komunikasi Digital

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |09:02 WIB
MNC Life Tingkatkan Pemahaman Asuransi Lewat Komunikasi Digital
MNC Life memperkuat strategi digital public relations untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi. (Foto: Okezone.com/MNC Life)
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JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) terus memperkuat strategi digital public relations sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi. Perusahaan mengedepankan komunikasi yang humanis, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai kanal digital.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan bahwa komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media untuk membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat.

“Komunikasi digital bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun kedekatan, kepercayaan, dan edukasi yang relevan bagi masyarakat. Kami akan terus menghadirkan komunikasi yang transparan, mudah dipahami, serta memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas literasi masyarakat terkait manfaat asuransi sekaligus memperkuat posisi MNC Life sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan era digital.

Komitmen tersebut turut mendapat apresiasi melalui penghargaan 8th Indonesia Top Digital PR Award 2026 untuk kategori asuransi sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi MNC Life dalam membangun komunikasi publik yang adaptif, informatif, dan relevan melalui platform digital.

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