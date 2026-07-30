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Raih Investortrust Best Insurance 2026, MNC Life Punya Ketahanan Finansial dan Bisnis Prospektif

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |20:51 WIB
Raih Investortrust Best Insurance 2026, MNC Life Punya Ketahanan Finansial dan Bisnis Prospektif
Raih Investortrust Best Insurance 2026, MNC Life Punya Ketahanan Finansial dan Bisnis Prospektif (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) meraih penghargaan Investortrust Best Insurance 2026 untuk kategori asuransi jiwa dengan aset Rp1 triliun–Rp5 triliun. 

CEO Investortrust.id, Primus Dorimulu menjelaskan, soal proses penilaian dilakukan melalui dua tahapan berbasis data kuantitatif. Pada tahap seleksi awal, perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit, tingkat solvabilitas atau Risk-Based Capital (RBC) minimal 120%, serta kemampuan perusahaan dalam mencatatkan laba.

Perusahaan yang lolos seleksi awal kemudian dinilai berdasarkan rata-rata pertumbuhan kinerja finansial dan operasional selama periode 2019–2024. Indikator penilaian meliputi pertumbuhan aset, investasi, ekuitas, premi, premi neto, hasil investasi, dan laba bersih. Khusus untuk perusahaan asuransi jiwa, penilaian juga mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan dan hasil akuisisi.

"Di kategori Rp1 sampai Rp5 triliun ini, MNC Life menjadi pemenang. Kriterianya bukan cuma satu. (Mulai) dari pertumbuhan aset, pertumbuhan premi, (hingga) pertumbuhan laba. Itu semua dihitung dan diberi skor. Lalu kami memperhatikan bagaimana governance-nya, bagaimana risk management-nya, dan bagaimana compliance-nya," kata Primus di Habitate, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Primus juga menjelaskan terkait penghargaan ini diberikan kepada perusahaan asuransi yang dinilai mampu mempertahankan kinerja positif dan ketahanan finansial di tengah tantangan industri yang semakin kompleks hari ini.

“MNC Life dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik pada kategorinya dan memiliki komitmen untuk terus bertumbuh secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, MNC Life memaknai penghargaan ini sebagai cermin kemampuan korporasi dalam menjaga konsistensi kinerja, ketahanan finansial, dan kualitas operasional di tengah dinamika industri asuransi. 

MNC Life terus memperkuat fundamental perusahaan melalui penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang prudent, serta pengembangan layanan dan produk perlindungan yang relevan bagi masyarakat.

 

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