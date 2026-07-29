Kolaborasi dengan Ocean Dental, MNC Life Dukung Akses Perawatan Gigi dan Perlindungan bagi Masyarakat

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat melalui kolaborasi pada Grand Opening Ocean Dental cabang Magnetika Cikarang.

Peresmian cabang ke-31 Ocean Dental tersebut diselenggarakan pada Selasa, 28 Juli 2026, berlokasi di Ruko Magnetika A2–A3, Jalan Majapahit, Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kehadiran Ocean Dental Magnetika Cikarang sekaligus menjadi cabang kedua Ocean Dental di wilayah Cikarang. Penambahan cabang ini merupakan bagian dari upaya Ocean Dental untuk memperluas jangkauan layanan serta semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pelanggan di Cikarang dan sekitarnya.

Melalui pembukaan cabang baru tersebut, Ocean Dental berharap dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan gigi yang profesional, nyaman, dan berkualitas. Kehadiran dua cabang di wilayah Cikarang juga diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan lokasi bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perawatan gigi sesuai kebutuhannya.

Dalam rangka Grand Opening Ocean Dental Magnetika Cikarang menghadirkan berbagai penawaran spesial untuk sejumlah layanan perawatan gigi. Promo tersebut meliputi scaling dengan harga Rp75.000 dari harga normal Rp300.000, bleaching sebesar Rp1.500.000 dari harga normal Rp4.500.000, serta pemasangan bracket atau behel sebesar Rp2.500.000 dari harga normal Rp6.500.000.

Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati potongan harga sebesar 20% untuk berbagai jenis perawatan di Ocean Dental cabang Magnetika Cikarang. Voucher promo scaling juga tersedia melalui platform Shopee dan Tokopedia, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi dalam momentum Grand Opening ini menjadi wujud sinergi antara Ocean Dental dan MNC Life dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak hanya melalui layanan perawatan gigi, tetapi juga melalui edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mempersiapkan perlindungan untuk menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan.

Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa kesehatan dan perlindungan merupakan dua hal penting yang saling melengkapi dalam mendukung kualitas hidup masyarakat.

“Kolaborasi bersama Ocean Dental merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan nilai tambah yang relevan bagi masyarakat. Kami berharap kehadiran MNC Life pada setiap cabang Ocean Dental termasuk di cabang Magnetika Cikarang dapat meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan perlu disertai dengan persiapan perlindungan yang tepat agar masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih tenang,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/7/2026)

Owner Klinik Ocean Dental, drg. Aersy Henny Paramitha, mengatakan bahwa pembukaan cabang Magnetika Cikarang menjadi langkah penting bagi Ocean Dental dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan gigi.

“Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran penting terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kepercayaan diri seseorang. Dengan hadirnya cabang kedua Ocean Dental di wilayah Cikarang, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh layanan perawatan gigi berkualitas dengan pelayanan yang nyaman dan profesional,” jelasnya.