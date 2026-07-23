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MNC Life, Inkopdit dan PANDAI Resmi Berkolaborasi Perkuat Perlindungan Asuransi Ekosistem Koperasi Kredit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |17:05 WIB
MNC Life, Inkopdit dan PANDAI Resmi Berkolaborasi Perkuat Perlindungan Asuransi Ekosistem Koperasi Kredit
MNC Life (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), dan PT Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia (PANDAI) resmi menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat perlindungan asuransi di ekosistem koperasi kredit sekaligus memperluas akses perlindungan asuransi jiwa bagi anggota koperasi kredit di seluruh Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang berlangsung di Lobby MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Perjanjian ditandatangani oleh Finance Director PT MNC Life Assurance Luddin Marudut Panjaitan, Ketua Umum INKOPDIT Wara Sabon Dominikus, dan Direktur Utama PT Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia (PANDAI) Samsudin.

Finance Director PT MNC Life Assurance, Luddin M. Panjaitan mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah MNC Life untuk memperluas jangkauan perlindungan asuransi jiwa kepada anggota koperasi kredit di seluruh Indonesia.

"Melalui kolaborasi dengan INKOPDIT dan PANDAI Broker, MNC Life ingin memperluas akses perlindungan asuransi jiwa bagi anggota koperasi di seluruh Indonesia," kata Luddin.

Ia berharap kerja sama tersebut mampu memberikan rasa aman bagi anggota koperasi beserta keluarganya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial sebagai bagian dari perencanaan masa depan.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan rasa aman bagi anggota dan keluarganya, sekaligus mendorong kesadaran bahwa perlindungan finansial merupakan bagian penting dari perencanaan masa depan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum INKOPDIT, Wara Sabon Dominikus menilai kerja sama ini menjadi momentum penting bagi pengembangan dan keberlanjutan gerakan koperasi kredit di Indonesia.

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Life
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