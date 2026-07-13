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MNC Life Dukung Jakarta Sky Fun Run 2026, Hadirkan Perlindungan Bagi Ribuan Peserta dan Dorong Gaya Hidup Sehat Berkelanjutan

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |19:20 WIB
MNC Life Dukung Jakarta Sky Fun Run 2026, Hadirkan Perlindungan Bagi Ribuan Peserta dan Dorong Gaya Hidup Sehat Berkelanjutan
MNC Life (Foto: Okezone)
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JAKARTA – PT MNC Life Assurance (MNC Life) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat dengan berpartisipasi sebagai Official Insurance Partner pada penyelenggaraan Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 yang diselenggarakan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Melalui kolaborasi ini, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kepada lebih dari 5.000 peserta yang mengikuti ajang lari bertema "Born Y2K Running Into Tomorrow", sekaligus mendukung kampanye mobilitas berkelanjutan yang diusung Transjakarta.

Jakarta Sky Fun Run 2026 menjadi momentum bagi Transjakarta untuk memperkuat kampanye gaya hidup rendah emisi melalui penggunaan transportasi publik sekaligus meluncurkan aplikasi TJ versi 3.0.0. Penyelenggaraan acara di Jalur Layang Koridor 13 ini memadukan olahraga, inovasi digital, dan aksi nyata keberlanjutan dalam satu rangkaian kegiatan.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung berbagai kegiatan yang mendorong masyarakat menjalani gaya hidup lebih sehat dengan tetap mengedepankan pentingnya perlindungan.

"MNC Life percaya bahwa setiap langkah menuju hidup yang lebih sehat juga perlu didukung dengan perlindungan yang tepat. Melalui partisipasi kami di Jakarta Sky Fun Run 2026, kami ingin memberikan rasa aman kepada seluruh peserta sehingga mereka dapat menikmati setiap momen berlari dengan lebih tenang. Kami berharap kolaborasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan sebagai bagian dari gaya hidup sehat," ujar Risye, Minggu (12/7/2026).

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan bahwa Jakarta Sky Fun Run bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi Transjakarta dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelanggan.

 

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Topik Artikel :
MNC Group MNC Sekuritas MNC Life
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