MNC Life Dorong Literasi Perlindungan Finansial bagi Generasi Digital di Grand Final International Code Olympiad 2026

JAKARTA – PT MNC Life Assurance (MNC Life) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi perlindungan finansial bagi generasi muda melalui partisipasinya dalam Grand Final International Code Olympiad (ICO) 2026 yang diselenggarakan oleh Coding Bee Academy. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang coding, teknologi, literasi digital, dan inovasi, sekaligus memahami bagaimana teknologi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Coding Bee Academy untuk pertama kalinya menghadirkan Tech Talk Series sebuah forum diskusi terbuka bagi masyarakat umum dengan tema “Membangun Generasi Digital yang Peduli Bumi”. Acara tersebut mempertemukan berbagai perspektif dari bidang teknologi, pemerintahan, pendidikan, dan industri untuk membahas tantangan serta peluang yang akan dihadapi generasi digital di masa depan.

Salah satu rangkaian acara menghadirkan sesi talkshow mengenai pentingnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan. Dalam sesi tersebut, Novi Fauzia, Head of Marketing & Digital Channel MNC Life, hadir sebagai narasumber untuk membahas literasi perlindungan finansial dan konsep microinsurance atau asuransi mikro. Kehadiran MNC Life dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda dan keluarga, mengenai pentingnya pengelolaan risiko dan perlindungan finansial sejak dini.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti, menyampaikan bahwa kemampuan menguasai teknologi perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai pengelolaan risiko dan perencanaan masa depan.

“Generasi digital tidak hanya perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan menciptakan teknologi, tetapi juga perlu dibekali kesadaran dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan. Literasi perlindungan finansial menjadi salah satu fondasi penting agar generasi muda dapat tumbuh lebih tangguh, mandiri, dan memiliki kesiapan dalam merencanakan masa depan,” ujarnya Senin (20/7/26)

Partisipasi MNC Life dalam Grand Final ICO 2026 juga sejalan dengan upaya perusahaan dalam meningkatkan literasi dan inklusi asuransi. MNC Life meyakini bahwa pemahaman mengenai perlindungan finansial perlu diperkenalkan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi berbagai risiko.