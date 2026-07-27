MNC Life Lindungi Peserta Jakarta Open Trail Run 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism Indonesia

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan aktif dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para peserta Jakarta Open Trail Run (JOTR) 2026.

Ajang trail running yang berlangsung pada 24-26 Juli 2026 di kawasan Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat, mengusung tema “Running Beyond Borders”. JOTR 2026 menghadirkan pengalaman olahraga yang memadukan tantangan lintasan alam, semangat kompetisi, kolaborasi lintas negara, serta pengembangan sport tourism Indonesia.

Penyelenggaraan JOTR 2026 menjadi semakin istimewa karena Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah SEATRA Cup 2026. Penunjukan tersebut menjadi pengakuan atas kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan kompetisi trail running bertaraf internasional sekaligus memperkuat posisi JOTR sebagai salah satu ajang trail running unggulan di kawasan Asia Tenggara.

Lebih dari 2.000 pelari dari Indonesia dan mancanegara dijadwalkan berpartisipasi dalam kategori 5K, 10K, 21K, 42K, dan 75K. Selain peserta umum, JOTR 2026 juga akan diikuti oleh atlet-atlet dari berbagai negara Asia Tenggara yang berkompetisi dalam rangkaian SEATRA Cup 2026.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti mengatakan bahwa partisipasi MNC Life dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung masyarakat menjalani gaya hidup yang lebih sehat, aktif, dan tetap memperhatikan pentingnya perlindungan.

“Olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga membangun kedisiplinan, ketangguhan, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui dukungan tersebut, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kepada peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan JOTR 2026. Kehadiran perlindungan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta dalam menghadapi tantangan lintasan trail running,” ujarnya di Jakarta.

Menurut Risye, aktivitas olahraga, khususnya trail running, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kesiapan fisik perlu diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi.

“Semangat untuk hidup sehat perlu berjalan beriringan dengan kesiapan dalam menghadapi risiko. MNC Life berkomitmen untuk terus hadir dan mendampingi masyarakat melalui solusi perlindungan yang relevan dengan berbagai aktivitas dan tahapan kehidupan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, seluruh persiapan JOTR 2026 dilakukan melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, aparat keamanan, tenaga medis, tim SAR, relawan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Penyesuaian pada sebagian lintasan juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis dan asesmen risiko. Langkah tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan peserta sekaligus menjaga kualitas dan standar kompetisi.

Selain rangkaian perlombaan, JOTR 2026 juga akan menghadirkan Race Village yang diisi dengan berbagai aktivasi sponsor, pameran, tenant UMKM dan kuliner, serta kegiatan interaktif yang dapat dinikmati oleh peserta maupun masyarakat.