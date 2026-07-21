Run for Independence Day 81 Akan Digelar, MNC Life Berikan Perlindungan Jiwa bagi Seluruh Peserta

Run for Independence Day 81 siap diselenggarakan pada 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta. (foto ;Okezone.com/MNC Life)

JAKARTA - Run for Independence Day 81 siap diselenggarakan pada 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta. Mengusung tema "Sehat, Kuat, Merdeka", ajang ini menjadi bagian dari semangat kemerdekaan dengan perayaan yang lebih sehat, aktif, dan penuh kebersamaan.

Run for Independence Day 81 menghadirkan kategori Fun Run 8.1K dan Fun Walk 5K yang dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik bersama keluarga, teman, maupun komunitas.

Diselenggarakan oleh Maximo CommAction, Run for Independence Day 81 diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui aktivitas olahraga yang menyenangkan sekaligus mendorong terciptanya gaya hidup lebih sehat.

Sebagai Official Insurance Partner, PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan jiwa bagi seluruh peserta yang telah terdaftar selama mengikuti kegiatan, sehingga peserta dapat menikmati pengalaman berlari maupun berjalan dengan rasa aman dan nyaman.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa partisipasi MNC Life dalam Run for Independence Day 81 merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus mendukung masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat yang diiringi dengan pentingnya memiliki perlindungan jiwa.

"Selain memberikan perlindungan jiwa bagi seluruh peserta, kami juga ingin mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, dengan ketenangan bahwa setiap langkah mereka turut didukung oleh perlindungan yang tepat," ujarnya, Selasa (21/7/2026).

Sementara itu, Direktur Utama Maximo CommAction, Patricia Meilyn, menyampaikan bahwa Run for Independence Day 81 dirancang sebagai ajang olahraga yang inklusif sekaligus menjadi perayaan semangat kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.