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Ribuan Penonton Koplove Fest Vol. 4 Nikmati Festival Musik dengan Perlindungan MNC Life

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |13:03 WIB
Ribuan Penonton Koplove Fest Vol. 4 Nikmati Festival Musik dengan Perlindungan MNC Life
Ribuan Penonton Koplove Fest Vol. 4 Nikmati Festival Musik dengan Perlindungan MNC Life. (Foto: Okezone.com/MNC Life)
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BOGOR – PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan rasa aman bagi para pengunjung Koplove Fest Vol. 4 melalui perlindungan asuransi selama menyaksikan kemeriahan festival musik tersebut. Acara yang sukses menyatukan ribuan pecinta musik koplo itu digelar di Lapangan Panahan, Gelora Pakansari Bogor, Minggu (5/7/2026).

Festival musik tersebut menghadirkan deretan musisi favorit, seperti NDX AKA, Ndarboy, Guyon Waton, Koplo Disko, Lilo Littleflow, Mari Bergoyang Gembira (MBG), hingga Masaji.

Sebagai Official Insurance Partner, MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada seluruh pemegang tiket selama penyelenggaraan Koplove Fest Vol. 4 berlangsung. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen MNC Life dalam menghadirkan perlindungan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat, termasuk saat menikmati konser dan festival musik.

Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan kehadiran MNC Life di Koplove Fest Vol. 4 merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan rasa aman di setiap momen kehidupan masyarakat.

"Festival musik telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Karena itu, MNC Life ingin memastikan bahwa di balik kemeriahan yang dinikmati para penonton, terdapat perlindungan yang memberikan ketenangan. Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati setiap momen dengan lebih nyaman karena perlindungan juga menjadi bagian dari pengalaman tersebut," ujarnya, Selasa (7/7/2026).

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