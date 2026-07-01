MNC Life Dinilai Berhasil Bangun Komunikasi Digital, Raih Top Digital PR Award 2026

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) menorehkan pencapaian positif dengan meraih penghargaan dalam ajang 8th Indonesia Top Digital PR Award 2026 untuk kategori asuransi. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi MNC Life dalam membangun komunikasi publik yang adaptif, informatif, dan relevan melalui pemanfaatan kanal digital.

Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh InfoEkonomi.id bersama TRAS N CO Indonesia dengan menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu digital media aspect, digital sentiment aspect, dan digital awareness aspect.

CEO InfoEkonomi.id, Arief Munajad, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu membangun reputasi dan komunikasi digital secara efektif di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital.

“Indonesia Top Digital PR Award merupakan apresiasi bagi perusahaan yang berhasil mengoptimalkan strategi komunikasi digital dalam membangun reputasi, kepercayaan, dan kedekatan dengan publik. MNC Life dinilai mampu menunjukkan konsistensi dalam menghadirkan komunikasi digital yang positif, relevan, dan berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya, Selasa (30/6/2026).

Di tengah perkembangan industri asuransi yang semakin dinamis, MNC Life disebut terus memperkuat strategi komunikasi digital untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami, meningkatkan keterlibatan (engagement) dengan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pentingnya perlindungan asuransi.