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MNC Life Lindungi Lebih dari 2.000 Peserta Run for Independence Day 81

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |10:19 WIB
MNC Life Lindungi Lebih dari 2.000 Peserta Run for Independence Day 81
MNC Life Lindungi Lebih dari 2.000 Peserta Run for Independence Day 81
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JAKARTA - Lebih dari 2.000 peserta memeriahkan ajang Run for Independence Day 81 yang berlangsung di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta.

Mengusung tema “Sehat, Kuat, Merdeka”, kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 melalui aktivitas olahraga yang sehat, aktif, dan penuh kebersamaan.

Sejak pagi, para peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelari pemula, keluarga, komunitas, hingga pencinta olahraga, mengikuti dua kategori yang dihadirkan, yaitu Fun Run 8.1K dan Fun Walk 5K. Antusiasme peserta menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang meriah sekaligus menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat.

Run for Independence Day 81 yang diselenggarakan oleh Maximo CommAction, bukan sekadar menjadi ajang berlari dan berjalan bersama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Untuk melengkapi pengalaman tersebut, PT MNC Life Assurance atau MNC Life hadir sebagai Official Insurance Partner dengan memberikan perlindungan jiwa kepada seluruh peserta terdaftar selama kegiatan berlangsung.

Dukungan ini menjadi wujud komitmen MNC Life dalam memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga para peserta dapat menikmati setiap rangkaian acara dengan lebih tenang.

Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director MNC Life Risye Dillianti mengatakan bahwa keterlibatan MNC Life dalam Run for Independence Day 81 merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan.

“Antusiasme para peserta menunjukkan bahwa semangat untuk hidup sehat terus tumbuh di tengah masyarakat. Kami bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan ini dengan menghadirkan perlindungan jiwa, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara dengan rasa aman dan lebih tenang. Ke depan, MNC Life akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan terlindungi,” ujarnya, Minggu (9/8/2026).

Direktur Utama Maxindo Andalan Mitra (Maximo CommAction) Patricia Meilyn mengapresiasi antusiasme masyarakat serta dukungan seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan Run for Independence Day 81.

“Run for Independence Day 81 kami hadirkan bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai perayaan kebersamaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Kehadiran lebih dari 2.000 peserta menunjukkan besarnya semangat masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang sehat dan menyenangkan,” ungkapnya.

 

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