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Keseriusan Pemerintah Bangun Infrastruktur Pascabencana Aceh

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |08:23 WIB
Keseriusan Pemerintah Bangun Infrastruktur Pascabencana Aceh
Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana di Aceh. (Foto: Okezone.com/PU)
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JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana di Aceh. 

Upaya tersebut juga turut menjadi perhatian, setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Aceh untuk melihat dan meninjau langsung perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang terdampak.

Di tengah proses pemulihan tersebut, akademisi & sosiolog asal Aceh Ahmad Humam Hamid berharap pemerintah serius dalam menangani kondisi pascabencana di Aceh. 

Menurutnya, keseriusan negara menjadi hal yang sangat penting dalam proses penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.

"Satu aja, berharap negara ini serius, itu cukup. Berharap negara serius,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

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