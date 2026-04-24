Proyek Huntara di Aceh Dievaluasi, Fasilitas Pejalan Kaki Dibenahi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |18:04 WIB
Pembangunan hunian sementara (Huntara) di Tamiang, Aceh, dilakukan penataan ulang pada fasilitas jalur pedestrian. (Foto: Okezone.com/Nindya Karya)
JAKARTA — Pembangunan hunian sementara (Huntara) di Tamiang, Aceh, dilakukan penataan ulang pada fasilitas jalur pedestrian. Pasalnya, ditemukan adanya penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

Jalur yang semestinya hanya untuk pejalan kaki itu sebelumnya digunakan oleh kendaraan bermotor, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi struktur bangunan.

Secara teknis, jalur pedestrian tersebut tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan. Karena itu, dilakukan evaluasi dan perbaikan guna menjaga fungsi serta keamanan fasilitas yang digunakan oleh warga penghuni Huntara. Upaya perbaikan mencakup penguatan struktur dasar dan pengecoran ulang pada bagian yang terdampak.

Project Manager Huntara Tamiang Nindya Karya, Irwan, menjelaskan bahwa sebagai upaya optimalisasi fungsi, telah dilakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan. Ditemukan jalur pedestrian dimanfaatkan di luar peruntukannya, termasuk oleh kendaraan bermotor.

“Penggunaan yang tidak sesuai ini berpotensi menimbulkan beban berlebih (overload) yang dapat memengaruhi kondisi struktur, termasuk penurunan dan kerusakan pada bagian tertentu. Secara teknis, jalur tersebut tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/470/3213016//menteri_nusron-rx3V_large.jpg
Nusron Siap Alokasikan 129 Ribu Hektare Lahan untuk Dibangun Kawasan Hunian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211134//teungku_nyak_sandang_saat_dianugerahkan_tanda_kehormatan_republik_indonesia_berupa_bintang_jasa_utama_oleh_presiden_prabowo-JLWX_large.jpg
Tokoh Berjasa Aceh Teungku Nyak Sandang Wafat, Sosok di Balik Pesawat Seulawah RI-001
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/340/3210633//pemerintah-syIK_large.jpg
Satgas PRR Perbarui Data Huntara untuk Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207670//ketua_posko_satgas_prr_aceh_safrizal-x1g6_large.jpeg
Pembangunan Huntara Terakhir di Aceh Utara Diperkirakan Rampung Sebelum Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/470/3203579//huntara-5aY9_large.jpg
44 Blok Huntara Aceh Utara Rampung Sebelum Lebaran, 5 Sudah Dihuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/611/3202248//cinta_laura-mijP_large.jpg
Cinta Laura Pakai Full Make Up Kunjungi Korban Banjir Aceh, Netizen Nyinyir
