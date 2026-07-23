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DPR Cek Progres Huntara Korban Banjir, 92 Unit di Aceh Tamiang dan 146 Unit di Pidie Rampung

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |18:03 WIB
DPR Cek Progres Huntara Korban Banjir, 92 Unit di Aceh Tamiang dan 146 Unit di Pidie Rampung
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk meninjau dan mengevaluasi pembangunan hunian sementara. (Foto: Okezone.com/Brantas Abipraya)
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JAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk meninjau dan mengevaluasi pembangunan hunian sementara (Huntara) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya bagi masyarakat terdampak bencana banjir.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas, kualitas pembangunan, serta memastikan proses penyediaan hunian berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya (Persero), Muhammad Toha Fauzi, menjelaskan infrastruktur yang dibangun tidak hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Perseroan, kata dia, senantiasa mendukung program strategis pemerintah, baik dalam percepatan pembangunan infrastruktur maupun penanganan kebencanaan.

"Melalui penyediaan Huntara bagi masyarakat terdampak banjir, kami memastikan bahwa setiap karya yang kami bangun memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ujar Muhammad Toha Fauzi, Kamis (23/7/2026).

Pembangunan Huntara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia, BP BUMN, pemerintah daerah, dan BUMN Karya sebagai upaya mempercepat pemulihan pascabencana.

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