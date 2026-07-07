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Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana di Sumbar-Sumut Dikebut, dari Sungai hingga Tebing

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |16:55 WIB
Rehabilitasi Infrastruktur Pascabencana di Sumbar-Sumut Dikebut, dari Sungai hingga Tebing
PT Brantas Abipraya (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan setiap pekerjaan rehabilitasi. (Foto: Okezone.com/Brantas)
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JAKARTA - BUMN konstruksi, PT Brantas Abipraya (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan setiap pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana.

“Untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih siap menghadapi bencana sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak, kami mulai dari normalisasi alur sungai hingga perkuatan tebing. Pekerjaan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, Selasa (7/7/2026).

Di Provinsi Sumatera Barat, penanganan dilakukan di 10 wilayah, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Pekerjaan pembukaan alur sungai dilakukan melalui pengerukan sedimentasi guna mengembalikan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di Desa Rantobi, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, serta di Batang Bayang, Batang Lengayang, dan Batang Palangai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Sementara itu, perkuatan tebing dengan bronjong dilakukan sebagai bentuk perlindungan kawasan permukiman dari ancaman longsor dan erosi. Pekerjaan tersebut berlokasi di Desa Pisang Palah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Dian, pembangunan kembali pascabencana bukan sekadar memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga mengembalikan harapan, memperkuat ketahanan, serta menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

“Kami ingin masyarakat di Sumatera Barat dan Sumatera Utara merasakan bahwa proses pemulihan ini nyata, bukan hanya perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Ini adalah bagian dari cara kami melayani sepenuh hati untuk Indonesia yang lebih tangguh,” tambah Dian.

(Feby Novalius)

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