Rencana Merger BUMN Karya Diundur ke Kuartal IV-2026

Rencana merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria mengungkapkan rencana merger BUMN Karya yang sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini dipastikan diundur ke kuartal IV-2026. Hal tersebut karena masih ada proses restrukturisasi yang saat ini masih dilakukan untuk beberapa perusahaan pelat merah di sektor karya.

Namun, Dony optimistis merger tersebut dapat terlaksana pada akhir tahun ini.

“Yang tertunda itu di BUMN Karya, awalnya kan Juni ya. Kemungkinan nanti akan digeser menjadi di kuartal keempat. Karena masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikan,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

“Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya (BP BUMN). Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, 19/11/2025.

BUMN Karya yang rencananya akan dilebur antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Dalam skema yang disusun Kementerian BUMN, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

(Feby Novalius)

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