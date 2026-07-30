MNC Life Assurance Raih Penghargaan Investortrust Best Insurance 2026

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) kembali mencatatkan pencapaian positif dengan meraih penghargaan Investortrust Best Insurance 2026 untuk kategori Asuransi Jiwa dengan aset Rp1 triliun–Rp5 triliun.

Investortrust Best Insurance 2026 merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Investortrust.id sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan asuransi yang mampu menunjukkan kinerja keuangan dan operasional unggul, sekaligus menerapkan praktik bisnis yang sehat, akuntabel, dan kompetitif.

Proses penilaian dilakukan melalui dua tahapan berbasis data kuantitatif. Pada tahap seleksi awal, perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit, tingkat solvabilitas atau Risk-Based Capital (RBC) minimal 120%, serta kemampuan perusahaan dalam mencatatkan laba.

Perusahaan yang lolos seleksi awal kemudian dinilai berdasarkan rata-rata pertumbuhan kinerja finansial dan operasional selama periode 2019–2024. Indikator penilaian meliputi pertumbuhan aset, investasi, ekuitas, premi, premi neto, hasil investasi, dan laba bersih. Khusus untuk perusahaan asuransi jiwa, penilaian juga mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan dan hasil akuisisi.

MNC Life memaknai penghargaan sebagai cermin kemampuan korporasi dalam menjaga konsistensi kinerja, ketahanan finansial, dan kualitas operasional di tengah dinamika industri asuransi.

MNC Life terus memperkuat fundamental perusahaan melalui penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang prudent, serta pengembangan layanan dan produk perlindungan yang relevan bagi masyarakat.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjaga kinerja dan kepercayaan nasabah secara berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa konsistensi dalam menjaga kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, dan kualitas layanan merupakan fondasi utama MNC Life," kata Risye di Habitate, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

MNC Life, kata Risye, bakal kian mendorong transformasi dan inovasi untuk meningkatkan pengalaman nasabah dalam memperoleh perlindungan asuransi. Melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan layanan yang berkelanjutan, MNC Life menghadirkan produk asuransi jiwa dan kesehatan semakin mudah dipahami serta dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

"Kami akan terus berinovasi agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat perlindungan asuransi," ucap Risye.