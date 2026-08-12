MNC Life Lindungi Lebih dari 1.000 Peserta Metland Run for Fun 2026 Series 2, Lari Berhadiah Apartemen

JAKARTA - Lebih dari seribu peserta memeriahkan ajang lari 5K Metland Run for Fun Series 2 yang diselenggarakan di Metland Cyber Puri, Minggu (26/7/2026).

Selain menghadirkan pengalaman olahraga yang sehat, menyenangkan dan penuh kebersamaan, rangkaian Metland Run for Fun Series 2026 juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan hadiah utama berupa satu unit Apartemen Kaliana serta perlindungan asuransi jiwa dari PT MNC Life Assurance (MNC Life).

Metland Run for Fun Series 2026 merupakan rangkaian ajang lari yang diselenggarakan oleh PT Metropolitan Land Tbk (Metland), salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengembangkan kawasan residensial dan properti komersial. Dikemas dalam enam series yang berlangsung sepanjang Juni hingga Desember 2026 di berbagai kawasan Metland, kegiatan ini mengajak masyarakat menjalani gaya hidup sehat sekaligus menawarkan pengalaman berlari yang berbeda di setiap lokasi.

Kemeriahan Series 2 telah terasa sejak dimulainya kegiatan. Para peserta dari berbagai kelompok usia dan komunitas lari mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh semangat, menjadikan kawasan Metland Cyber Puri sebagai ruang olahraga yang hidup, energik, dan sarat kebersamaan.

Direktur Metropolitan Land Olivia Surodjo, mengatakan bahwa tingginya antusiasme peserta menunjukkan Metland Run for Fun Series 2026 semakin mendapat tempat di tengah masyarakat dan komunitas lari.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, mengatakan bahwa kolaborasi bersama Metland mencerminkan peran aktif MNC Life dalam menghadirkan perlindungan yang relevan dan semakin dekat dengan aktivitas masyarakat.

“Partisipasi MNC Life dalam Metland Run for Fun Series 2026 merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan perlindungan yang relevan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk olahraga. Kami ingin para peserta dapat menikmati setiap rangkaian kegiatan dengan rasa aman, karena semangat menjalani gaya hidup sehat perlu berjalan beriringan dengan kesiapan menghadapi berbagai risiko yang tidak terduga,” ujar Risye.

Sebagai Official Insurance Partner mulai Series 2 hingga series terakhir, MNC Life memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada seluruh peserta terdaftar. Kolaborasi ini memperkuat komitmen Metland dalam menghadirkan pengalaman berolahraga yang aman dan nyaman, sekaligus menjadi wujud upaya MNC Life dalam memperluas akses perlindungan asuransi melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Daya tarik Metland Run for Fun Series 2026 semakin lengkap dengan program hadiah bagi peserta yang mengikuti minimal empat seri tanpa harus berurutan. Selain berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa satu unit Apartemen Kaliana, peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik lainnya, seperti Garmin Watch, Insta360 X4, Voucher MAP, paket staycation, dan e-Voucher Metland Card.