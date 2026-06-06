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Transjakarta Resmi Hadirkan Jakarta Sky Fun Run 2026, MNC Life Berikan Perlindungan Peserta

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |15:06 WIB
Transjakarta Resmi Hadirkan Jakarta Sky Fun Run 2026, MNC Life Berikan Perlindungan Peserta
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi menghadirkan Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026. (Foto: Okezone.com/MNC Life)
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JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi menghadirkan Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026, ajang lari yang menawarkan pengalaman unik berlari di atas jalur layang Koridor 13 Transjakarta. Mengusung tema Running Into Tomorrow, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus menyambut perjalanan menuju usia 500 tahun Jakarta pada 2027.

Jakarta Sky Fun Run 2026 merupakan wujud komitmen Transjakarta dalam menghadirkan ruang publik yang aktif, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menikmati wajah Jakarta dari perspektif berbeda sekaligus merayakan transformasi transportasi publik yang telah menjadi bagian penting kehidupan kota.

Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset PT Transportasi Jakarta, Fadly Hasan, mengatakan Jakarta Sky Fun Run menjadi simbol perjalanan panjang Transjakarta dalam mendukung mobilitas warga sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi ruang publik Jakarta.

“Dua puluh lima tahun lalu, dari sebuah kajian pada 2001, lahir gagasan untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang andal bagi masyarakat Jakarta yang kemudian mulai beroperasi pada 2004. Hari ini, Transjakarta telah tumbuh menjadi sistem Bus Rapid Transit (BRT) terpanjang di dunia. Melalui Jakarta Sky Fun Run 2026, kami mengajak masyarakat menikmati Jakarta dari sudut pandang yang berbeda. Pada 12 Juli 2026 mendatang, jalur layang Koridor 13 yang setiap hari melayani mobilitas jutaan pelanggan akan dirayakan bersama oleh 5.000 pelari,” ujarnya.

Selain menghadirkan pengalaman olahraga yang berbeda, Jakarta Sky Fun Run 2026 juga membawa misi keberlanjutan melalui program Green Movement, sebuah inisiatif yang menghubungkan partisipasi peserta dengan aksi nyata pelestarian lingkungan.

Melalui program tersebut, Transjakarta mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari rumah melalui program Bank Sampah dari Rumah. Program ini memungkinkan warga memperoleh voucher diskon tiket Jakarta Sky Fun Run 2026 dari hasil pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

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