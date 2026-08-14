MNC Insurance Business Group Borong Penghargaan di Infobank Insurance Award 2026

MNC Insurance Business Group kembali mengukuhkan posisinya di industri asuransi nasional. (foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — MNC Insurance Business Group kembali mengukuhkan posisinya di industri asuransi nasional dengan memboyong sejumlah penghargaan bergengsi dalam ajang 27th Infobank Insurance Award 2026 yang digelar di The St. Regis Rajawali Place, Jakarta Selatan.

Penghargaan yang diberikan kepada dua anak usahanya, PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), menjadi bukti konkret keberhasilan transformasi bisnis serta konsistensi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam empat tahun terakhir.

Dalam ajang tahunan tersebut, MNC Life menyabet dua penghargaan sekaligus untuk kategori asuransi jiwa, yakni “The Excellent Performance Life Insurance Company (Equity Class < Rp250 Billion)” dan “The Best Performance - In Equity Class Under IDR 250 Billion”.

Sementara itu, MNC Insurance berhasil meraih predikat “The Excellent Performance General Insurance Company (Equity Class Rp250 Billion < Rp500 Billion)”.

Managing Director Insurance Business Group sekaligus President Director PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti, mengungkapkan pencapaian tersebut mencerminkan hasil nyata dari langkah pembenahan dan reorientasi bisnis perusahaan yang telah berjalan secara konsisten.