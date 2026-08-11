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Hadapi Risiko Kompleks, Stabilitas Industri Asuransi Jadi Sorotan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |18:10 WIB
Hadapi Risiko Kompleks, Stabilitas Industri Asuransi Jadi Sorotan
Dinamika sektor jasa keuangan turut menjadi perhatian lembaga pemeringkat dalam menilai kondisi dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. (Foto :Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA — Dinamika sektor jasa keuangan turut menjadi perhatian lembaga pemeringkat dalam menilai kondisi dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam penilaian terbaru, PT Pemeringkat Efek Indonesia mempertahankan peringkat kredit PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo pada level idAA+ dengan outlook stabil.

Menurut Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo R. Mahelan Prabantarikso, penilaian tersebut menjadi indikator atas konsistensi perusahaan dalam menjaga stabilitas kinerja.

“Di tengah dinamika ekonomi dan industri keuangan, Askrindo mampu menjaga fundamental bisnis tetap solid. Ini menjadi bukti bahwa strategi yang kami jalankan berada pada jalur yang tepat dan terukur,” ujar Mahelan, Selasa (11/8/2026).

Di tengah meningkatnya kompleksitas risiko, industri asuransi mengedepankan pendekatan prudent melalui penguatan kualitas portofolio, pengelolaan eksposur risiko yang disiplin, serta peningkatan efektivitas proses underwriting. Strategi tersebut menjadi salah satu faktor dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan stabilitas keuangan.

“Manajemen risiko menjadi fondasi utama kami. Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terintegrasi, mulai dari seleksi risiko hingga monitoring portofolio, sehingga perusahaan tetap adaptif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” tambah Mahelan.

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