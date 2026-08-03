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Askrindo Kantongi Laba Rp1,69 Triliun, Ini Penopangnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |14:00 WIB
Askrindo Kantongi Laba Rp1,69 Triliun, Ini Penopangnya
Askrindo Kantongi Laba Rp1,69 Triliun, Ini Penopangnya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo membukukan laba setelah pajak sebesar Rp1,69 triliun pada 2025. Capaian anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) ini didukung oleh strategi bisnis yang adaptif serta pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika industri.

Penguatan performa bisnis di berbagai lini sepanjang 2025 turut mendongkrak pendapatan premi serta profitabilitas perusahaan secara signifikan di tengah dinamika perekonomian nasional. 

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari transformasi berkelanjutan dan penerapan strategi bisnis yang prudent serta berfokus pada kualitas portofolio. Selain itu, Askrindo berfokus pada tiga pilar bisnis utama: memperkuat UMKM, mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta memperluas perlindungan asuransi mikro bagi masyarakat Indonesia. 

"Capaian positif sepanjang tahun 2025 ini mempertegas komitmen Askrindo untuk terus tumbuh secara sehat dan berkualitas. Askrindo hadir menghubungkan kekuatan UMKM dan proyek strategis nasional, sekaligus mentransformasikan risiko menjadi penggerak pertumbuhan dan pilar ketahanan ekonomi Indonesia," kata Fankar dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dari sisi performa bisnis, Askrindo mencatat pertumbuhan solid dengan aset perusahaan menembus angka Rp31 triliun. Penguatan ini didorong oleh strategi portofolio yang berkualitas dan pengelolaan risiko yang disiplin. 

Pencapaian finansial ini didukung penguatan tata kelola yang signifikan. Askrindo telah memperkuat Governance, Risk & Compliance melalui penurunan profil risiko dan implementasi risk awareness yang lebih disiplin di seluruh organisasi. 

 

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