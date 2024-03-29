Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Askrindo Syariah Capai Rp154,3 Miliar di 2023

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:07 WIB
Laba Askrindo Syariah Capai Rp154,3 Miliar di 2023
Laba Askrindo Naik. (Foto; okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Askrindo Syariah membukukan laba Rp154,3 miliar pada 2023.

"Tahun 2023 kami dapat membukukan laba mencapai Rp154,3 miliar" ujar Direktur Utama Askrindo Syariah Kokok Alun Akbar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Pada tahun 2023, aset perusahaan meningkat sebesar 12,9% dibandingkan tahun 2022 sehingga total aset tahun 2023 menjadi Rp2.551 triliun sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp2.259 triliun.

Begitu juga dari sisi ekuitas Perusahaan yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 24,9% dari Rp693,6 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp866,9 miliar pada tahun 2023.

Askrindo Syariah memperoleh peringkat idA+/Stable untuk kinerja keuangan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari holding yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) atau dikenal juga dengan IFG.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064280/antisipasi-kebakaran-hingga-tertimpa-pesawat-aset-bumn-di-labuan-bajo-pakai-asuransi-UuQTqg1wMD.jpg
Antisipasi kebakaran hingga Tertimpa Pesawat, Aset BUMN di Labuan Bajo Pakai Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/02/320/2419210/erick-thohir-tunjuk-priyastomo-jadi-dirut-askrindo-k7Jn63ZzKV.jpg
Erick Thohir Tunjuk Priyastomo Jadi Dirut Askrindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/30/320/2386462/rombak-direksi-erick-thohir-tunjuk-direktur-baru-askrindo-HgdWb3ZSm7.jpg
Rombak Direksi, Erick Thohir Tunjuk Direktur Baru Askrindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/20/320/2347983/erick-thohir-angkat-produser-film-jadi-komisaris-askrindo-berikut-susunannya-e4xGwxG2tK.jpg
Erick Thohir Angkat Produser Film Jadi Komisaris Askrindo, Berikut Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/17/320/2247805/erick-thohir-rombak-total-direksi-askrindo-dirut-dicopot-iBgL11cd7N.jpg
Erick Thohir Rombak Total Direksi Askrindo, Dirut Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/02/278/1930818/askrindo-jamin-sekuritisasi-aset-garuda-indonesia-rp2-triliun-lP5rAi7XAh.jpg
Askrindo Jamin Sekuritisasi Aset Garuda Indonesia Rp2 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement