Cara Askrindo Dukung Pembangunan Ekonomi Nasional Lewat UMKM

BALI - PT Askrindo mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama program pemerintah dalam pengembangan UMKM. Kali ini, Askrindo ikut membangun para petani kopi arabika di perkebunan Kopi Kintamani.

Sekretaris Perusahaan PT Askrindo Cahyo Hari Purwanto mengatakan, Perusahaan konsisten dalam pemberdayaan UMKM secara nasional melalui program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) TJSL dan Askrindo fokus terhadap proses pengembangan kualitas dan kuantitas pengolahan kopi kintamani dari hulu ke hilir.

“Program ini membantu para petani Kopi Arabica Kintamani “Langit Bali” dapat bersaing dipasar domestik dan mancanegara sehingga para petani dapat menghasilkan nilai tambah," kata dia, Jumat (23/2/2024).

Selain Kopi Arabika Langit Bali, Askrindo juga telah membantu para mitra binaannya melakukan pemasaran hingga keluar negeri seperti Norwegia dan Turki. Selain bantuan pendanaan, Askrindo juga memberikan bantuan sarana produksi agar Kopi Langit Bali Kintamani ini terus dikenal luas oleh wisatawan.

BACA JUGA: Wamen BUMN Pastikan Merger Muamalat dan BTN Syariah Tak Rugikan UMKM

"Harapan kami bisa membantu mulai dari hulu ke hilir dari tanam ke pemasaran bisa dilakukan dengan baik. Harapan kami sinergi antara askrindo dan pnm memnerikan nilai yang benar-benar ada dan dikenang,” tambah Cahyo.