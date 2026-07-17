Faktor yang Topang Kinerja TUGU, Investor Pantau Rencana Konsolidasi Asuransi BUMN

JAKARTA - Pertumbuhan kinerja PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) ditopang oleh dua faktor. Pertama meningkatnya disiplin underwriting yang mendorong perbaikan rasio operasional perusahaan.

Kedua adalah kenaikan pendapatan investasi seiring membesarnya portofolio investasi dan masih tingginya tingkat suku bunga.

"Kedua faktor tersebut diperkirakan mampu mendorong laba bersih TUGU tumbuh dari Rp711 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp942 miliar pada 2027," kata Analis Semesta Indovest Sekuritas Nicholas Dharmawan dalam risetnya, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Dari sisi keuangan, TUGU juga memiliki posisi permodalan yang kuat. TUGU mempertahankan rating global dari pemberi rating asuransi terkemuka AM Best Financial Strength Rating A- dari AM Best selama 10 tahun berturut-turut.

Menurut Nicholas, rekam jejak tersebut menunjukkan kekuatan modal, kualitas manajemen risiko, serta kredibilitas TUGU dalam memperoleh kapasitas reasuransi untuk menangani proyek-proyek bernilai besar.

Prospek industri juga dinilai masih mendukung. Penetrasi asuransi di Indonesia memang masih tergolong rendah, namun segmen asuransi umum justru menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan industri secara keseluruhan. Kondisi tersebut memberikan ruang ekspansi yang masih sangat besar bagi perusahaan dengan kapasitas underwriting dan modal yang kuat seperti TUGU.