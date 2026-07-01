Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tata Kelola BUMN Energi Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |13:45 WIB
Tata Kelola BUMN Energi Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor
Perbaikan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan transparansi dinilai perlu terus dilakukan guna menciptakan iklim usaha. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penguatan tata kelola BUMN di sektor energi dinilai menjadi langkah penting meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Perbaikan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan transparansi dinilai perlu terus dilakukan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengatakan, pengungkapan perkara kasus korupsi BBM menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola bisnis di sektor energi yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

"Keberhasilan ini bukan sekadar penegakan hukum terhadap sebuah perkara lama. Ini menjadi sinyal bahwa dugaan penyimpangan di sektor energi harus diselesaikan sehingga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha maupun BUMN dalam memperkuat tata kelola perusahaan," ujar Sofyano, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, sektor energi merupakan sektor strategis karena berkaitan dengan ketahanan energi nasional dan pengelolaan aset negara. Karena itu, setiap penyimpangan dalam tata kelola penjualan BBM berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.

Ia menilai, apabila benar terdapat perubahan mekanisme pembayaran, penghapusan sanksi keterlambatan, pemberian fasilitas yang menguntungkan pembeli, serta lemahnya pengawasan internal sebagaimana diungkap penyidik, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian risiko di seluruh BUMN energi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227502//bbm-uaLe_large.jpg
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite hingga Avtur per 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227500//bbm-BYQ4_large.jpg
Harga Pertamax Tetap Rp16.250 per Liter pada Juli 2026, BBM Lain Justru Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227504//shell-CGmW_large.jpg
Harga BBM Shell Turun per Juli 2026, Ini Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227503//bp-veos_large.jpg
Update Harga BBM BP di Awal Juli 2026, Ultimate Diesel Turun hingga Rp3.720 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227499//bbm-Ubcs_large.jpg
Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun per 1 Juli 2026, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227295//komut-conu_large.jpg
Pertamina Siap Salurkan Biodiesel B50 Mulai 1 Juli 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement