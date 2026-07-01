Tata Kelola BUMN Energi Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor

Perbaikan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan transparansi dinilai perlu terus dilakukan guna menciptakan iklim usaha. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Penguatan tata kelola BUMN di sektor energi dinilai menjadi langkah penting meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Perbaikan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan transparansi dinilai perlu terus dilakukan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengatakan, pengungkapan perkara kasus korupsi BBM menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola bisnis di sektor energi yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

"Keberhasilan ini bukan sekadar penegakan hukum terhadap sebuah perkara lama. Ini menjadi sinyal bahwa dugaan penyimpangan di sektor energi harus diselesaikan sehingga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha maupun BUMN dalam memperkuat tata kelola perusahaan," ujar Sofyano, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, sektor energi merupakan sektor strategis karena berkaitan dengan ketahanan energi nasional dan pengelolaan aset negara. Karena itu, setiap penyimpangan dalam tata kelola penjualan BBM berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.

Ia menilai, apabila benar terdapat perubahan mekanisme pembayaran, penghapusan sanksi keterlambatan, pemberian fasilitas yang menguntungkan pembeli, serta lemahnya pengawasan internal sebagaimana diungkap penyidik, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian risiko di seluruh BUMN energi.