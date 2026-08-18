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M Sarjito Jadi Calon Kepala Bursa Mineral, Segera Jalani Fit and Proper Test

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |14:40 WIB
M Sarjito Jadi Calon Kepala Bursa Mineral, Segera Jalani Fit and Proper Test
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap nama calon Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang diajukan Presiden. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap nama calon Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang diajukan Presiden Prabowo Subianto adalah M Sarjito. 

Hal ini diungkap Puan saat dikonfirmasi ihwal surat presiden (Surpres) yang telah dibacakan dalam rapat paripurna DPR. 

"Namanya itu Pak M. Sarjito," kata Puan dalam konferensi persnya usai rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Setelah Surpres diterima dan dibacakan, Puan memastikan pengajuan tersebut akan segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Di mana, proses uji kelayakan dan kepatutan atau Fit And Proper Test di Komisi XI DPR.

"Pak M Sarjito yang nantinya akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XII," ujarnya.

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