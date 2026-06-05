Perkuat Literasi Keuangan untuk Guru dan Tenaga Pendidik, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Pasar Modal di SMAN 46 Jakarta

JAKARTA - Literasi keuangan menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Menyadari pentingnya hal tersebut, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan dan pasar modal melalui kegiatan Sosialisasi, Edukasi, dan Literasi Pasar Modal yang diselenggarakan di SMA Negeri 46 Jakarta pada Jumat (05/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para guru dan tenaga pendidik SMAN 46 Jakarta mengikuti pemaparan mengenai dasar-dasar pasar modal, manfaat berinvestasi, serta pentingnya membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Materi disampaikan secara interaktif oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Kepala Sekolah SMAN 46 Jakarta Achmad Safari mengatakan bahwa literasi ini bertujuan untuk membangun ketahanan finansial personal sekaligus mencetak pendidik yang mampu menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah.

“Literasi keuangan tidak hanya penting untuk kesejahteraan pribadi guru, tetapi juga untuk membentuk pendidik yang mampu memberikan pemahaman keuangan yang baik kepada muridnya dan enambah wawasan praktis bagi guru (khususnya guru Ekonomi/ IPS) untuk memperkaya materi ajar dengan studi kasus riil di pasar modal,” ujar Achmad.

Dalam pemaparannya, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menyampaikan tersedianya berbagai macam instrumen investasi di pasar modal Indonesia, serta pentingnya mengenali profil risiko, memahami tujuan investasi, dan mewaspadai berbagai bentuk investasi ilegal yang masih marak ditemukan.

"Di era digital saat ini, akses terhadap informasi dan produk investasi semakin mudah. Dengan bekal pengetahuan yang tepat, guru diharapkan dapat lebih kritis dalam mengambil keputusan keuangan. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pemahaman yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif, termasuk untuk membangun kebiasaan investasi yang terencana, aman, dan sesuai dengan tujuan keuangan," kata Andri.